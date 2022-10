Ousmane Sonko a entériné plusieurs nominations dans le cadre de la restructuration du parti pastef.

Birame Souleye Diop qui en est l’administrateur général et bras droit de Sonko a hérité du poste de vice-président chargé de la gestion des structures et de la coordination du Conseil national, Bassirou Diomaye Faye devient le secrétaire général.

Ci-dessous la liste complète des nominations qui devront être approuvées par le Conseil national dudit parti.

MEMBRES DU CABINET



Monsieur Bacary BATHILY, Directeur du cabinet du Président; Madame Adji Maguette FAYE adjointe au Directeur de cabinet ; Monsieur Ousseynou LY, chargé de l’image du Président;

Monsieur Ala KANE, conseiller du Président ;

Monsieur Jacques Habib SY, conseiller du Président ;

Monsieur Mamadou GOUDIABY, chargé de mission du Président ; Monsieur Ansoumana SARR, chargé de mission du Président Madame Rougui SOW, chargée de mission du Président ;

Monsieur Omar Bamba DIAGNE, chargé de mission du Président ;

Monsieur Djiby Guèye NDIAYE, chargé du protocole ;

Madame Fatima MENGUE, secrétaire – adjointe au protocole; Monsieur waly Diouf BODIANG, chargé de la sécurité ;

Madame Sokhna SADY, assistante

Sont chargés de la coordination, auprès du Président, des projets ci-après :

Madame Khadidja Mahécor DIOUF, et Messieurs Khalifa Ababcar SARR et Allé Badara BÂ, des programmes citoyens, notamment : la Promotion du consommé local, les Dons de sang et le Programme PASTEF 2S (Sport – Salubrité);

Messieurs Lansana Gagny SAKHO, Amadou BÂ, Djibril S0NKO et Moussa Bala FOFANA, de la coordination et du suivi des Programmes politiques (présidentiel, législatif et local) et du suivi des travaux des commissariats scientifiques ;

Messieurs Alioune Badara MBOUP, Serigne Mor Bousso et Isidore DIOUF, du Programme Wër dombo;

Messieurs Fadilou KEITA, Ousmane Abdoulaye BARRO et Madame Jamila DIALLO, du Programme Nemmeku tour 2024.

Article premier: Sont nommés aux postes de vice-présidents :

Monsieur Birame Souleye DIOP, vice-président chargé de la gestion des structures et de la coordination du Conseil National;

Monsieur Madièye MBODJ, vice-président chargé de la vie politique nationale ;

Monsieur Dialo DIOP, vice-président chargé des questions panafricaines et mémorielles ;

Madame Yassine FALL, vice-présidente chargée des relations internationales ;

Monsieur Abdoulahim KEBE, vice-président chargé des questions de défense et de sécurité publique;

Article 2 : sont désignés au Secrétariat général :

Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, est nommé secrétaire général. Monsieur Ayib DAFFE, est nommé premier secrétaire général adjoint ;

Monsieur Mouamarani KABA, est nommé deuxième secrétaire général adjoint ; Monsieur Birame khoudia LO, est nommé troisième secrétaire général adjoint ; Monsieur Fadel TOURÉ, est nommé secrétaire administratif.

Article 3 : Sont nommés aux postes de secrétaires nationaux :

Monsieur Aldiouma SOW, est nommé secrétaire national chargé des stratégies et de la prospective ;

Monsieur Habib DIOP, est nommé secrétaire national adjoint chargé des stratégies et de la prospective ;

Monsieur Ousseynou NDIAYE, est nommé secrétaire national chargé des questions sociales des relations avec la société civile ;

Madame Anta DIA, est nommée secrétaire nationale adjointe chargée des questions sociales et des relations avec la société civile ;

Monsieur Cheikh Aliou BEYE, est nommé secrétaire national chargé de la massification et de la vie militante ;

Monsieur Cheikh DIOP, est nommé secrétaire national adjoint chargé de la massification et de la vie militante ;

Monsieur Pape Mada NDOUR, est nommé secrétaire national chargé de la diaspora ;

Madame Fatou Kiné DIAKHATÉ est nommée secrétaire nationale adjointe chargée de la diaspora;

Monsieur EL Hadj Malick NDIAYE est nommé secrétaire national chargé de la communication ;

Madame Nafissatou Dramé DIA, est nommée secrétaire nationale adjointe chargée de la communication ;

Monsieur Zack DIOP, est nommé secrétaire national chargé de IT et des statistiques ;

Monsieur Momath CISSÉ, est nommé secrétaire national adjoint chargé de l’IT et des statistiques ;

Monsieur Amadou Chérif DIOUF, est nommé secrétaire national chargé des finances ;

Monsieur Aboubacar Djamil SANÉ, est nommé secrétaire national adjoint chargé des finances ;

Monsieur Abasse FALL est nommé secrétaire national chargé de l’organisation et de la logistique ;

Monsieur Assane MBENGUE, est nommé secrétaire national adjoint chargé de l’organisation et de la logistique ;

Monsieur Amadou Moustapha Njekk SARRE, est nommé secrétaire national chargé de la formation;

Monsieur Malick SY, est nommé secrétaire national adjoint chargé de la formation ;

Monsieur Babacar FAYE, est nommé secrétaire national chargé des opérations électorales ;

Monsieur Abraham BADJI, est nommé secrétaire national adjoint chargé des opérations électorales ;

Monsieur Abdoulaye TALL, est nommé secrétaire national, porte-parole du parti ;

Madame Marie Rose FAYE est nommée secrétaire nationale adjointe, porte-parole du parti ;

Monsieur Diogomaye DIAW est nommé secrétaire national, chargé de la coordination avec les élus;

Madame Rama Anta BODIAN est nommée secrétaire nationale adjointe, chargée de la coordination avec les élus ;

Article 4 : siègent de droit au Bureau Politique, jusqu’au renouvellement de leurs mouvements :

Au titre du Conseil des ainés « Maggi pastëf’ :

– Monsieur Mayabé MBAYE, Coordonnateur

– Madame Aida NIANG, vice-coordonnatrice

Au titre de Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP):

– Mousieur Daouda NGOM, Coordonnateur

– Amadou BA (BABO), vice-coordonnateur

Au titre du Mouvement des Femmes « Jiggenu pastëf’ :

– Madame Maïmouna DIEYE, Coordonnatrice

– Madame Mbène FAYE, vice-coordonnatrice;

Au titre de la Jeunesse Patriotique du Sénégal « JPS’ :

– Monsieur lblahirna THIAM, Coordonnateur

– Monsieur Babacar NDIAYE, vice-coordonnateur ;

Au titre du Mouvement national des enseignants patriotes (MONEP):

– Monsieur Doudou DlENG, Coordonnateur

– Madame Fama Bachir BÂ, vice-coordonnatrice.

Artide 5 : sont nommés aux postes ci-après :

Monsieur Amadou SOW est nommé président du conseil de médiation et de règlement des conflits (GR) ;

Monsieur Pape Moussa SOW est nommé vice-président du conseil de médiation et de règlement des conflits (CJ«) ;

Monsieur Justin CORREA est nommé président de la commission de contrôle financier (cc:) ; Madame Ndeye Fatou MBODJ est nommée vice-présidente de la commission de contrôle financier (CCF)

Sont nommés à la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP)

Monsieur Ngouda MBOUP, Universitaire, non membre du parti, Président ; Monsieur Mamadou Salif SANE, Enseignantchercheur/UGB, non membre du parti ;

Monsieur Ngagne Demba TOURÉ, membre du parti ;

Monsieur Mame Baye NIASS, membre du parti ;

Madame Fatimata Sira SARR, membre du parti.