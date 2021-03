Restrictions sur l’internet au Sénégal: Les réseaux sociaux bloqués à plus de 80 pour cent

Les restrictions de l’accès à internet sont effectives au Sénégal.

La plateforme YouTube n’est pas la seule à être inaccessible au soir du 4 mars, journée de tension à travers le pays avec un bilan de trois morts et plusieurs blessés. Facebook, Whatsapp, Telegram, etc… tous les serveurs sont en mode restriction, avec un accès entre 0 et 17% peut-on lire sur le site netblocks.org.

Une situation préoccupante alors que le pays traverse une crise née de l’arrestation du leader de l’opposition, Ousmane Sonko.

La liberté de presse et d’expression aussi est piétinée. pour cause des médias ont vu leur signal coupé tout bonnement par la CNRA il s’agit de la SEN TV , de WALFADJRI et 2STV qui vient de compléter la liste. L’autorité de régulation a jugé que ces médias font une couverture « tendancieuse » des événements qui se passent dans le pays depuis mercredi jour d’arrestation de Ousmane SONKO.

Ce que les acteurs médiatique dénoncent avec leur dernière énergie : le synpics, la Cjrs, Cored… tous s’en désolent et déplorent ce geste qu’ils qualifient de recul de la liberté de la presse et le droit du public à l’information.