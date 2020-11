Communiqué du Réseau des Enseignantes et Enseignants APR de Thiès

La Coordination Thiessoise du Réseau des Enseignants Républicains magnifie l’installation du nouveau Gouvernement élargi et qui porte les marques d’une unité entre les forces vives de la Nation. En réalité, la relance de notre économie fortement affaiblie par les conséquences de la pandémie du Covid 19, implique la contribution de tout le Peuple Sénégalais.

Le Réseau des enseignants républicains remercie et félicite Son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa clairvoyance et son attachement à tout ce qui consolide l’unité et la cohésion nationale. Cet esprit d’ouverture témoigne, de sa part, le sens élevé de sa responsabilité à impliquer toutes les compétences de la Nation dans la gouvernance des affaires publiques.

La coordination des enseignants républicains de Thiès salue, également la décision patriotique de tous ceux qui ont bien voulu accepter de répondre positivement à l’appel du Président de la République.

Aussi, les enseignants républicains de Thiès tiennent-ils à féliciter l’ensemble des Membres du nouveau Gouvernement et leur souhaitent une belle réussite dans l’exercice de leur nouvelle mission pour le bien du Peuple sénégalais. Et aux ministres sortants, ils formulent des remerciements pour tous les efforts qu’ils ont consentis pour satisfaire la demande sociale.

En ce qui concerne le secteur public de l’éducation, Mme Maty Senghor Bèye et ses camarades félicitent le Ministre de l’Education nationale M. Mamadou TALLA et l’encouragent à renouer le dialogue avec les forces syndicales et les partenaires sociaux pour, ainsi, capitaliser les expériences acquises l’année derrière afin de mieux aborder la prochaine qui démarre dans quelques jours.

Dans cette perspective, la section du Réseau des Enseignants APR de Thiès tient à rendre un hommage mérité aux Enseignantes et Enseignants du Sénégal qui ont eu à braver les innombrables risques de la pandémie pour rendre réelles les ambitions de l’Etat à vouloir assurer la continuité pédagogique dans l’espace scolaire.

Voilà la raison pour laquelle, ils demandent solennellement à Son Excellence, le Président de la République à apporter un soutien substantiel à ces grands patriotes du savoir.

En fait, la diligence des procédures administratives, le paiement conséquent et effectif des rappels contribuent ainsi à apaiser le front social et constitueront en même temps, les préalables d’une année scolaire stable et paisible.

Enfin, la Coordination Thiessoise des Enseignants Républicains souhaite, pour les membres du Gouvernement, un franc succès à leurs actions futures et pour toute la communauté éducative, une belle rentrée scolaire 2020-2021.