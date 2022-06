Le ministre de l’Environnement de la République dominicaine, Orlando Jorge Mera, a été tué par balle lundi dans son bureau du ministère à Saint-Domingue par un proche qui a été arrêté, ont annoncé diverses sources officielles.

« Les informations que nous détenons pour l’heure indiquent qu’aux premières heures de la journée (lundi) le ministre de l’Environnement a perdu la vie dans une attaque armée dans son bureau », a déclaré Homero Figueroa porte parole de la présidence.

« Miguel Cruz, la personne identifiée comme le tireur, était un ami personnel du ministre », a-t-il ajouté, précisant qu’il a été « arrêté » et qu’une enquête est en cours pour connaître le mobile du meurtre.

D’après plusieurs sources, le tueur présumé a fait irruption lors d’une réunion hebdomadaire que tenait le ministre avec ses vice-ministres et a ouvert le feu. La famille de la victime a précisé que le tireur présumé, Miguel Cruz, était « un ami d’enfance que le ministre recevait dans son bureau », expliquant ainsi comment il avait pu avoir un accès facilité aux zones de sécurité à l’intérieur du ministère. « Les circonstances de l’incident et son enquête ultérieure sont entre les mains des autorités compétentes », a ajouté sans plus de précision le communiqué de la famille.

Avocat et homme politique, Jorge Mera, 55 ans, fils de l’ancien président dominicain Salvador Jorge Blanco (1982-1986) était à la tête du ministère de l’Environnement depuis août 2020.