Reprise des vols:Un test Covid-19 négatif de moins de 7 jours exigé à Dakar

Reprise des desserts internationaux ce 15 juillet. Des vols sont déjà programmé , un vol d’Air Côte d’Ivoire, un autre d’Ethiopian et un d’Iberia qui débarquent à Dakar. Et au plan local, un vol intérieur de Transair fera l’aller-retour entre Dakar et Ziguinchor, dans la journée entre Dakar. Dans ce contexte de pandémie du coronavirus, la circulaire du département des Transports aériens renseigne que «les compagnies aériennes ne sont autorisées à commercialiser des services aériens en provenance ou à destination du Sénégal que si elles remplissent l’une des conditions.

Du coté des passagers l’original d’un certificat de test Covid-19 négatif, datant de moins de sept jours, à compter de la date du test doit être présenté.

Le certificat où le document qui en fait foi doit être délivré par un laboratoire se situant dans l’Etat où le passager commence ou a commencé le voyage et figurant sur la liste des laboratoires agréés par cet Etat ou un organisme sanitaire international reconnu.