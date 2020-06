REPRISE DES COURS : Thiès se prépare à l’épreuve

Share on Twitter

Share on Facebook

RÉUNION PRÉPARATOIRE POUR LA REPRISE DES COURS A THIES

Dans la région de Thiès, 106 720 élèves des classes d’examen de l’enseignement général sont concernés par la prochaine reprise des enseignements-apprentissages pour les classes d’examen «Terminales – CM2 – 3e», prévue le 25 juin 2020, suscite des craintes.

Au cours d’une réunion du Comité technique académique présidée,ce lundi 22 juin 2020, par le gouverneur de la région de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao, l’Inspecteur d’Académie, Pape Baba Diassé, a remarqué que cette reprise des enseignements-apprentissagesconcerne également 2 697 candidats pour la formation professionnelle technique.

« Au total 18 715 enseignants seront mobilisés pour l’enseignement général et 1 247 pour la formation professionnelle et technique au niveau de l’Académie de Thiès ». Devant les organisations syndicales, les associations de parents d’élèves et les responsables de la région médicale de Thiès, l’autorité académique rassure :« toutes les conditions sont réunies pour qu’on puisse aller dans le sens d’une reprise effective ». Il s’agit surtout du respect du protocole sanitaire.

« Nous étions prêts à la rentrée précédente, et aujourd’hui les quelques jours que nous sommes restés à préparer encore cette reprise, nous ont permis de corriger, de revoir et d’améliorer certains éléments. Avec ce que nous avons, nous pensons vraiment que nous pouvons aller vers une reprise effective pour le bénéfice des candidats ».

Sur les craintes liées à l’hivernage, Papa Baba Diassé, assure qu’au niveau « de la région de Thiès, Dieu merci, nous n’avons pas beaucoup d’abris provisoires. Nous sommes à presque 4% d’abris provisoires. Un taux très faible qui est presque nul ».

Mieux poursuit le patron de l’académie de Thiès, « nous n’avons pas d’écoles susceptibles d’être inondés ». Il affirme que «pour les questions environnementales nous sommes aussi prêts à assurer une reprise effective ».

Selon l’Ia, « dans la région il n’a eu jusque-là pas de cas d’enseignants porteurs du virus du Covid-19 ». Aux parents d’élèves, il invite « d’accompagner non seulement l’école à prendre en charge les candidats en veillant aux respects des mesures barrières notamment le port de masques mais aussi le lavage des mains lorsqu’ils partent à l’école et au retour de la maison ».