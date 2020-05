Share on Twitter

Le président du conseil départemental de Thies matérialise son engagement enveloppe de 25000 000f mobilisée pour accompagner la reprise des cours prévue le 02 juin prochain.

Cérémonie présidée par M. Yankhoba Diatara et rehaussée par la Présence de Monsieur le Préfet du département de l’i A de Thiès et des I E F de Thies ville et Thiès département.

Les Proviseurs et Principaux des CEM étaient aussi présents de même que le Privée catholique. Au total le materiel remis est composé de:

200 cents lave main, 100 thermoflashs, 500000 masques, 1000l litres de gazoil pour le service d’hygiène

10 pulvérisateurs industriel pour la désinfection des classes..