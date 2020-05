Reprise des cours le 02 juin à Thiès pour les classes d’examens

Des mesures organisationnelles et pédagogiques

L’Inspecteur d’académie de Thiès, Papa Baba Diassé, vient de lister les mesures d’accompagnement, pour rendre possible la reprise des cours pour les classes d’examens le 02 juin 2020. Suite à une réunion tenue à la gouvernance avec l’autorité et les partenaires sociaux, plusieurs mesures phares ont été retenues. Elles sont d’ordre organisationnel et pédagogique.

Un dispositif infrastructurel efficace et sécurisant

Pour accueillir les élèves à cette date, l’IA a prévu le nettoiement les établissements pour en garantir la salubrité avec la collaboration du service d’hygiène et de mettre en place un dispositif comprenant toutes les mesures barrières : eau, savon, gels alcoolisés, masques, lave-mains. Après cela, les élèves seront repartis par groupes de 20 dans chaque classe, pour respecter la distanciation requise.

Année blanche ou invalidée, dans tous les cas écartées

Au plan pédagogique, il a été décidé de réorganiser les cours et de faire travailler tous les professeurs de l’établissement, pour seulement les élèves des classes d’examen (CM2, 3ème et Terminales). Avec un tel système, ils seront assez nombreux pour satisfaire la demande.

Selon monsieur l’inspecteur d’académie de Thiès Papa Baba Diassé, qui dit parler en connaissance de cause, « une année blanche ou invalidée, dans tous les cas de figure, serait catastrophique et préjudiciable aux apprenants. »

Pour la question du transport des élèves, il informera qu’« un dispositif est à l’étude », et pour les autres élèves, que le programme « apprendre à la maison », proposé et déjà disponible, a été bien accueilli par les élèves et leurs parents. La réflexion se poursuit cependant, avec les syndicalistes et tous les partenaires et enseignants, en attendant d’autres solutions et éventuellement des possibilités d’évaluation.

La reprise sera donc effective pour l’IA.