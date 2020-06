Reprise des cours à Thies ce 25 06 2020…

La seconde rentrée scolaire vient d’être effective, ce 25 juin courant, dans la circonscription de Thiès. A en croire les chefs d’établissements enseignants, et élèves ont répondu présents , malgré le doute qui planait sur son effectivité. L’Etat a finalement mis à leur disposition les équipements sanitaires nécessaires, eu égard au protocole. Toutefois, les apprenants ont manifesté un certain enthousiasme à reprendre les cours…

Comme on a pu le constater de visu, personnel administratif s’est présenté très tôt « pour accueillir les apprenants dans les meilleures conditions ». D’après le proviseur Sow du Lycée de Médina Fall. Dans les salles de classes, l’heure est à la mise en place et à la distribution des maques de protection : l’Etat a mis à leur disposition des thermoflahs, lavoirs, gels hydro alcooliques, savons et le rappel des gestes –barrières. Pour le proviseur, la mise en œuvre », de la reprise à été un peu contraignante du fait du contexte sanitaire, mais que finalement tout s’est bien passé ». Le Conseil Départemental, la société de confection, des jeunes de la mouvance présidentielle et autres bonnes volontés, ont également mis la main à la pâte. Néanmoins, Mr Sow a exhorté les apprenants au respect strict des mesures-barrières, la distanciation notamment.

Pour son appréciation , le censeur du lycée de Médina Fall affiche un certain optimisme, quant à la suite des opérations, malgré le léger retard concédé. Il est d’avis « que les cours de rattrapage des deux prochains mois, pourront combler le gap. »

Un peu plus loin, la directrice de l’école élémentaire s’est félicitée de l’esprit de corps dont ont fait preuve le personnel enseignant, particulièrement les femmes dans la reprise. Elle a aussi remercié la pertinence de l’ IEF Arfang Seck dans la mise en œuvre du processus. Au niveau des effectifs, il a été retenu 21 élèves par classe.

A l école élémentaire Malick Kaïré Diaw, Mme Mame Ngoné, la reprise s’est passé sans trop de difficulté, malgré le contexte particulier de la Covid-19 et pense « qu’ils vont s’adapter à la situation, avec ses 97 candidats en lice, 3 seulement n’avaient pas répondu à l’appel ». Toujours dans l’enceinte de l’établissement, Mr Diop maitre ‘application de This-ville abonde dans le même sens que la directrice, dans le respect du protocole invoqué »