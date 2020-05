REPRISE DES COURS A THIES 106.720 élèves des classes d’examen concernés

Au cours d’une réunion présidée par le Gouverneur de la région, Mamadou Moustapha Ndao, l’inspection d’académie (IA) de Thiès a partagé avec les acteurs de l’éducation (les syndicats d’enseignants, les associations de parents d’élèves, les responsables de la région médicale de Thiès et les forces de défense et de sécurité) sa feuille de route, pour la réouverture des classes prévue ce 2 juin.

La reprise des cours annoncée par le Président de la République concerne 106.720 élèves des classes d’examen (CM2, troisième et terminale), dans la région de Thiès, selon l’inspecteur d’académie, Pape Baba Diassé. L’autorité académique a présenté aux acteurs éducatifs les mesures prises par le Ministère de l’Education nationale en vue du retour des élèves en classe, le 2 juin. Selon M. Diassé, les mesures prises en vue de la réouverture des classes sont d’ordre sanitaire et pédagogique. Il s’agit du nettoiement et de la désinfection des écoles, de leur approvisionnement en d’eau, des mesures barrières telles que la distanciation sociale, la disponibilité des masques pour les élèves et les enseignants. Des thermoflashs, des lave-mains, du gel hydro-alcoolique et du savon doivent être à portée de main dans les écoles, selon l’IA. Concernant les mesures pédagogiques, les classes doivent être réorganisées, et leur effectif ne va pas dépasser 20 élèves. Les enseignants doivent se présenter auprès de leur chef d’établissement scolaire entre le 18 et le 28 mai. Et chaque école doit constituer un comité de veille et d’alerte, élaborer un plan de reprise des cours. L’IA s’engage à prendre des « mesures d’accompagnement » pour la mobilité des enseignants et des élèves. Cette mesure sera appliquée avec l’aide du ministère des Transports terrestres, selon Pape Baba Diassé.

Dans l’inspection d’académie de Thiès, la rentrée des classes du 2 juin concerne 46.942 candidats à l’examen du certificat de fin d’études élémentaires, 33.725 candidats au brevet de fin d’études moyennes, et 26.053 candidats à l’examen du baccalauréat. Et 2.424 candidats à plusieurs examens vont reprendre les cours dans des centres de formation technique et professionnelle de la région de Thiès.

Le gouverneur de la région a annoncé la création d’un comité régional chargé de « lever, au quotidien, les contraintes » éventuelles. Ce comité aura des représentants dans les conseils départementaux et arrondissements, selon Mamadou Moustapha Ndao. Au cours de cette réunion, l’inspecteur d’académie a invité les collectivités territoriales (communes et départements) à aider à la reprise des cours, en mettant à la disposition des écoles les équipements dont elles auront besoin. Selon son représentant à la réunion, Makhfou Faye, le Conseil départemental de Thiès a un budget de 10 millions de francs CFA destiné à la reprise des cours.

Plusieurs préoccupations ont été évoquées par les participants, dont l’entretien de la cour de l’école, la sécurisation du chemin l’école et la gestion d’éventuelles contaminations au Covid-19. Le médecin-chef de la région, Dr Malick Ndiaye, assure que les mesures nécessaires ont été prises en vue des prélèvements biologiques à effectuer sur les cas suspects et leur mise en quarantaine.