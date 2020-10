Reprise des activités culturelles:Les acteurs réfléchissent pour élaborer un plan de relance

Share on Twitter

La pandémie de la Covid-19 a profondément touché le secteur de la culture en chamboulant l’agenda culturel. Et toutes les activités culturelles ont été totalement suspendues pour éviter la propagation de la maladie annonce Vox populi dans sa parution de ce jour.

Mais depuis un certain temps, il y a une tendance baissière et presque toutes les mesures restrictives ont été juste levées. Et le monde l’art, très impacté, souhaite voir la reprise des activités pour survivre.

C’est dans ce sens que le président de la République Macky Sall avait demandé au ministre de la Culture, un plan de relance pour le secteur de la culture. Et le ministère de la Culture et de la Communication, réactif à cette directive, a initié un conclave de trois jours qui a démarré hier au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Il s’agit, avec les acteurs culturels, de mener une réflexion inclusive censée déboucher sur l’élaboration d’une stratégie efficace de relance du secteur. Les propositions de relance devront, entre autres, prendre en compte les aspects de la dimension économique et de création d’emplois, le genre, notamment les femmes, et les personnes vivant avec un handicap