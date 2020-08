Reprise dans l’enseignement supérieur: Le SAES prêt à regagner les amphis si…

La Conférence Nationale des sections du SAES a réuni, Samedi, tous les bureaux de sections de l’ensemble des campus, Dakar,Thiès, Saint Louis et Ziguinchor et échanger sur la situation des universités et la reprise des enseignements présentiels prévus le premier Septembre . Après plusieurs d’échanges et de partages, Les enseignants du supérieur ne réfutent pas de rejoindre les amphithéâtres.

D’après le secrétaire général du Syndicat, Malick Fall le dernier mot revient à leurs instances pédagogiques qui vont leur dire ce qu’il y a lieu de faire. « Nous n’avons jamais dit que la date du premier septembre n’est pas bonne. Nous attendons nos instances pédagogiques. Si ces instances nous affirme que la date est bonne et que voilà les mesures à prendre pour se protéger, Nous allons demander à nos camarades de respecter à la lettre les mesures édictées par les comités de santé » affirme le secrétaire général