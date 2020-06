Répartition du Fonds COVID 19 pour les artistes: Papis Diallo Animateur préconise un partage équitable

Papis Diallo Animateur préconise un partage équitable entre artistes musiciens. Selon le Talentueux animateur de la Bande FM à Thies, les grands musiciens doivent accepter le partage équitable des fonds dégagés par l’état du Senegal pour les arts et la culture et permettre ainsi, aux jeunes artistes de survivre à la pandémie du COVID 19.

En effet, Après 4 mois de diète et de chômage forcé, les artistes musiciens, surtout ceux qui jouaient pour survivre, ont suspendu leur guitare et leur « sabars ». Ils broient tous du noir et n’arrivent plus à supporter la situation. Surtout que malgré la levée de l’état d’urgence et du couvre feu, les boites de nuit, lieu de travail des musiciens pratiquants, restent toujours fermés.

Papus Diallo lance un cri de cœur au grands Musiciens dont certains veulent catégoriser le secteur pour ensuite procéder à un partage de « Bouki ».