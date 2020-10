Réouverture de l’île de Gorée

Après plusieurs mois de fermeture imposée par la propagation de la maladie de la COVID-19, le maire de Gorée Me Augustin Senghor par ailleurs Président de la Fédération Sénégalaise de Football a annoncé son ouverture informe seneweb.

“Aujourd’hui, il y a une séance du Conseil municipal pour examiner les questions de l’ouverture de l’île”, informe le maire de Gorée lors de la cérémonie de remise de dons de la mairie de Dakar. Non sans rappeler qu’il faudra se prémunir de toute possibilité de contagion par l’effet de masse.



Selon l’édile, l’île de Gorée, en ces périodes de canicule peut accueillir 2 000 à 3 000 personnes alors que la plage ne fait pas 600 m2. Cela peut être un vecteur de contagion de la maladie. Et Gorée ne compte, révèle-t-il, que trois cas pour le moment.



À cet effet, poursuit M. Senghor, le ministre de la Pêche a déjà pris la décision et les autorités consulaires sont en train de voir les modalités d’accès pour garder l’île de toute contagion. Ainsi, Me Senghor exhorte les populations et les visiteurs à respecter les gestes barrières.