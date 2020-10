Renouvellement du parking automobile : Les Véhicules «7 Places» bientôt remplacés

Ce sera très bientôt la fin des traditionnels véhicules «7 places». Les voitures qui les remplaceront ont été dévoilées, mercredi, à la présidence de la République. Le fournisseur, EMG, a présenté, hier, un lot de 300 véhicules au chef de l’Etat. Et ce sont ces véhicules, de marque Toyota, dotés de 15 places, qui vont assurer le transport interurbain au Sénégal. «Ce sont des véhicules solides, sûrs, avec ceintures de sécurité et qui sont climatisés pour assurer le confort et la sécurité aux passagers», a indiqué Mbaye Guèye, le Président Directeur général de EMG.

Le chef de l’Etat a indiqué que les «7 places» ont fait leur temps, rapporte iGfm. De plus, ce n’étaient pas des véhicules très adéquats pour assurer le transport interurbain et ne garantissent pas la sécurité aux passagers. «Ce n’est pas spacieux et ils prennent 7 personnes. Ce qui engendrait d’ailleurs les accidents. Ces nouveaux minibus sont spacieux avec plus de sécurité», a-t-il indiqué, lors de la cérémonie de réception. Il souligne que ce sont 300 véhicules qui ont été d’abord sélectionnés. Mais, le programme de renouvellement nécessite 8000 véhicules de ce type. «Cela requiert la mise en place ici de l’usine de montage ici au Sénégal», a-t-il indiqué