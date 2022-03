Après sa sortie sur walf tv, ou Ousmane Sonko s’est prononcé sans langue de bois sur différents sujets notamment l’affaire l’opposant a la masseuse Adji Sarr, le chef de file de Pastef a déclaré avoir renouvelé son passeport diplomatique, ce malgré qu’il soit placé sous contrôle judicaire.

Le ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur n’a pas mis beaucoup de temps pour apporter réplique et faire une précision suite a cette sortie. En effet, le ministère fait savoir que : “la détention d’un passeport diplomatique n’enfreint en rien l’application du contrôle judiciaire qui emporte une interdiction de sortie de territoire par le juge, sous le contrôle de la Police de l’Air et des Frontières ». De leur coté, les avocats d’Ousmane Sonko dénonce “une démarche malheureuse du ministères des Affaires étrangères et une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Ce qui laisse croire que le débat sur les restrictions contre Ousmane Sonko est loin de connaître son épilogue.

In extension, le communiqué du ministère