L’atelier de renforcement de capacité organisé à Thiès vise à accompagner les planificateurs de toutes les académies et de toutes les IEF dans l’utilisation des systèmes d’information géographiques au service de la carte éducative au niveau local.

Il s’inscrit dans la mise en œuvre des activités du Programme d’appui au développement de l’éducation au Sénégal (PADES) qui accompagne le ministère de l’Éducation nationale dans la mise en œuvre de son Programme d’amélioration de la qualité de l’éducation.

Les systèmes d’information géographique sont une composante importante du système d’information pour la gestion de l’éducation, c’est pour cette raison qu’il est important de renforcer les capacités des acteurs pour mieux piloter l’éducation.

Les participants bénéficient de sessions de formation et de renforcement de capacité sur le système d’information géographique, utilisant des logiciels ArcGIS pour permettre à tous les planificateurs de présenter de façon claire et visuelle les informations requises au niveau de chaque circonscription éducative.

Les planificateurs dans les académies au Sénégal ont un rôle important dans la planification, le suivi et l’évaluation des politiques éducatives.

Ils sont chargés de collecter, de traiter et de diffuser les informations relatives à l’éducation dans leur académie. Ils utilisent ces informations pour élaborer des plans et des programmes éducatifs qui répondent aux besoins locaux, pour suivre la mise en œuvre de ces plans et programmes, et pour évaluer leur efficacité.

Ils travaillent également en étroite collaboration avec les autorités locales et les responsables de l’éducation pour assurer une coordination efficace des activités éducatives dans l’académie. En utilisant des système d’information géographique ils peuvent avoir une visualisation plus claire des données pour des planification et des decision plus efficace.

