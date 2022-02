ADVERTISEMENT

La grève des enseignants du secondaire risque de se prolonger pour encore deux semaines de plus. Les négociations avec les syndicats en grève lancées par le gouvernement le jeudi 3 février 2022 n’ont pas donné grand-chose. Selon Saourou Sène, secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems), les deux parties doivent se rencontrer d’ici 15 jours. « Pour nous, le délai est très long. D’autant plus que, le système de rémunération (Principal point de revendication : Ndr), on en parle depuis 2015. Maintenant, c’est à eux de d’apprécier. Ils en ont décidé ainsi. Nous prenons acte. Mais si ça dépendait que de nous, dès la semaine prochaine, on allait se retrouver pour avoir des solutions concrètes. Mais pour l’instant nous restons à l’écoute du gouvernement », a-t-il déclaré.

Lors de cette rencontre, l’Etat était représenté par le ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, Samba Sy, qui a présidé la réunion. Il était entouré de ses collègues des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, et du ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle, Dame Diop. La présidente Haut Conseil du Dialogue Social, Innocence Ntap Ndiaye, était également de la partie. Toutefois, cela n’a pas aboutit a un dénouement la situation de crise que traverse l’école sénégalaise. Les deux points de discorde restent la question du système de rémunération des enseignants et celle relative au corps des administrateurs scolaires.

« À notre grande surprise, le gouvernement n’était pas porteur de propositions concrètes par rapport à la question de rémunération. Ils ont préféré écouter d’abord la partie syndicale, ce que nous avons récusé. Parce que, nous considérons que c’est au gouvernement de faire ses propositions et qu’ensuite, nous syndicats, on fasse des contre propositions. S’il y a malentendu, l’autorité pourrait arbitrer. C’est comme ça que nous voyons les choses. Lorsqu’ils se sont rendus compte, nous n’étions pas prêts à partager nos propositions tant que nous n’avions pas écouté la partie gouvernementale. ils ont décidé que l’on se retrouve dans 15 jours pour qu’ils amènent leurs propositions et que l’on continue les travaux », a révélé Saourou Sène.