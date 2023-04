Rencontre Citoyenne à Thiès: Ibrahima Macodou Fall appelle à l’unité pour défendre la paix et la stabilité au Sénégal

Thiès, le 8 avril 2023 – Ibrahima Macodou Fall, initiateur de la Rencontre Citoyenne pour la défense de la République, a prononcé un discours poignant hier à Thiès, en présence de Boun Abdala Dione, Augustin Tine, Abdou Fall, Aymerou Ngingue, Momar Samb et Serigne Mboup, parmi d’autres personnalités.

M. Fall a exprimé sa gratitude envers les participants pour leur présence à cette rencontre et a souligné l’importance de défendre la République et la démocratie pour préserver la paix et la stabilité du pays, en particulier dans le contexte pré-électoral actuel. Il a insisté sur le fait que sans paix et stabilité, il serait difficile pour n’importe quel pays de se développer et d’améliorer le bien-être de ses populations.

Évoquant les défis et enjeux auxquels le Sénégal doit faire face, M. Fall a rappelé que la paix est plus précieuse que le pétrole et le gaz, car sans elle, il est impossible d’envisager le développement du pays. Les investisseurs sont attirés par les pays où les risques politiques et sociaux sont maîtrisés, offrant ainsi des garanties de retour sur investissement.

M. Fall a également souligné que le Sénégal est reconnu à travers le monde pour son attachement aux valeurs de paix, de tolérance, de partage, de solidarité et d’hospitalité. Le pays a su faire preuve de résilience face aux crises mondiales, comme la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et l’inflation mondiale. Cependant, il a dénoncé les menaces internes qui pèsent sur la paix et la stabilité du pays, comme la désinformation, la manipulation et l’instrumentalisation des réseaux sociaux à des fins de conquête du pouvoir.

Face à ces défis, Ibrahima Macodou Fall a appelé à une prise de conscience collective et à une mobilisation citoyenne pour défendre la République et la démocratie. Il a également insisté sur la responsabilité partagée de tous, y compris la jeunesse, pour préserver la paix et la stabilité. M. Fall a proposé la création d’espaces d’expression et de communication citoyenne pour permettre aux jeunes de s’exprimer et de formuler des propositions politiques afin de préserver la paix et la stabilité du pays.

En conclusion, M. Fall a réaffirmé l’importance d’agir pour défendre la République et la démocratie, la paix et la stabilité du Sénégal, et a remercié les participants pour leur engagement en faveur de cet objectif.

