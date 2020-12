Rencontre avec les anciens de L’APR: Le Ministre de l’Artisanat Pape Amadou Ndiaye fait renaitre l’espoir

Longtemps oubliés, les anciens de L’APR ont tenu une rencontre avec le tout nouveau Ministre de l’Artisanat Pape Amadou Ndiaye. Une rencontre qui s’est déroulé à Résidence Daby chez Marième Diop Sylla et a suscité beaucoup d’espoir eut égard du discours rassembleur du dit Ministre et du volume de l’applaudimètre chez les anciens.

Le Ministre Pape Amadou Ndiaye qui a réclamé haut et fort son amitié et sa complicité avec le Ministre Augustin Tine, a décliné sa feuille de route non sans rappeler la nouvelle attitude de bon voisinage à tenir avec leur allié du Parti Rewmi à Thiès.

Toutefois, le Docteur Ndiaye qui promet de rester sur la même ligne de mire, la simplicité légendaire qu’on lui connait, promet le meilleur aux anciens du Parti, ceci en exemple du choix opéré pour nommer son chef de Cabinet porté parmi un des leurs à savoir la personne de Pape Diallo.