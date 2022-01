Remaniement ministériel: Le compte a rebours est lancé

Le scrutin du 23 janvier n’a pas donné de bons résultats au chef de l’Etat, notamment à Dakar et dans certaines grandes villes, c’est même une bérézina. L’ambiance ne pouvait être des meilleurs pour le premier conseil ministériel post-locale. Macky Sall a magnifié “l’organisation dans le calme et la tranquillité des élections territoriales ; consultations qui ont été libres et transparentes”, peut on lire dans le communiqué: Après avoir salué la « fiabilité de notre système électoral », le président de la République a invité le ministre de l’Intérieur à « faire l’évaluation globale des élections territoriales ».

Mais le président SALL a déjà fait son appréciation de ces élections, le remaniement est imminent en atteste il a remercié ses ministres tout en leur demandant de préparer leurs dossiers en vue de la formation d’un nouveau gouvernement. Il attend juste les résultats définitifs de la commission nationale de recensement des votes pour se pencher sur la future équipe. Dans un entretien accordé à France 24 et Rfi début décembre, il a affirmé que la nomination d’un nouveau Premier ministre “se fera après les élections locales. Cela ne sert à rien de nommer un Premier ministre avant les locales”. Et à la question s’il avait déjà un nom ? Macky Sall avait répondu : « Certainement, dans ma tête, oui ».

Mais le Président Sall est d’autant plus pressé qu’il doit, dans trois semaines, prendre la présidence de l’Union africaine. C’est d’ailleurs l’une des raisons évoquées pour justifier la réinstauration du poste de Premier ministre qui sera nommé avant le 08 février.