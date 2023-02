Relance du Chemin de Fer: Le Président Macky Sall annonce une bonne Nouvelle aux Habitants de la Cité Ballabey de Thiès

Le président Macky Sall répond à une vieille demande des habitants de la cité Ballabey en annonçant une affectation définitive des logements occupés par les travailleurs et les anciens travailleurs.

Le président Macky Sall a annoncé lors d’une cérémonie à Thiès la relance du chemin de fer au Sénégal. Le chef de létat a déclaré que le chemin de fer est un élément clé de la chaîne logistique qui contribuera à accroître la productivité et la compétitivité de l’économie nationale. Il a également annoncé que la revitalisation du chemin de fer Dakar-Tambacounda sera une priorité pour le développement des infrastructures de transport.

Le président Sall a également souligné l’importance historique de la ville de Thiès dans le développement des lignes de chemin de fer au Sénégal et en Afrique. Il a rappelé que les premiers maîtres de chemin de fer sont entrés en Afrique de l’Ouest par le Sénégal avec la construction de la ligne Dakar-Saint-Louis en 1885.

Le président a également pris en compte la demande des habitants de la cité Ballabey pour une affectation définitive de logements occupés par des travailleurs et des anciens travailleurs. Il a déclaré que cette affectation deviendra définitive pour la population de Ballabey.

Le président Sall a remercié les habitants de Thiès pour leur confiance en l’avenir de la ville et a déclaré que le chemin de fer sera un moyen de renforcer l’économie de la région. Il a également remercié les dirigeants politiques, les élus, la jeunesse, les femmes, le Conseil économique social et environnemental, le maire de Thiès et d’autres responsables territoriaux pour leur soutien à la revitalisation du chemin de fer.

La relance du chemin de fer est un pas en avant pour renforcer l’économie de la région de Thiès et contribuera à améliorer la vie des habitants. Le président Sall a démontré son engagement envers la revitalisation du chemin de fer et son désir de voir une ville prospère et connectée.

Partager : Tweet



WhatsApp