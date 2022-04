Dans le cadre de la relance des chemins de fer, le Sénégal a réceptionné hier au Port autonome de Dakar, trois locomotives GL26MC de marque General Motors d’une valeur de 6 milliards FCFA. Ce, dans le cadre du plan de relance du trafic ferroviaire entre le Port de Dakar et de Tambacounda. Un partenariat public-privé (Ppp) qui lie la Sn-Cfs et l’opérateur Sud-africain Traxtion. Selon Kibily Touré, administrateur général de Dakar Bamako ferroviaire (DBF), c’est la première fois que les chemins de fer du Sénégal achètent non pas une locomotive mais 3 d’un seul coup.

Toutefois, il précise que ces trois nouvelles locomotives seront exposées aujourd’hui, jeudi au Port autonome de Dakar (Pad). A en croire les informations de l’Observateur, cela fait 36 ans que les chemins de fer du Sénégal ne s’étaient pas équipés en nouvelles locomotives. La source de souligner que cette nouvelle flotte porte la dénomination de « Diambar Wegn ».

