Relance de la NSTS: Une belle opportunité pour booster l’industrie à Thies. Entretien exclusif avec M Ibrahima Macodou Fall (Vidéo)

Nous Profitons de la Visite du PR Macky Sall à Thiès ce 29 Juin 2021, pour soulever une question cruciale que constitue la question de l’emploi dans la capitale du rail. Désœuvrés et contraints de trouver du travail, les jeunes Thiessois ont tous jeté leur dévolu sur le phénomène des Taxis Moto Jakarta. Un métier ou une occupation précaire et insécure qui n’a pas fini d’induire ses conséquences néfastes dans la vie du Thiessois même si, elle représente aujourd’hui la seule alternative qui s’offre aux jeunes.

Pourtant, il suffit d’un simple déclic de l’Etat, pour régler définitivement le contentieux qui l’oppose à la NSTS et permettre ainsi à ce brillant industriel qui a fait ses preuves depuis belles lurettes, d’offrir plus de 1000 emplois à ces nombreux demandeurs, plus de 4000 dénombrés qui ont frappé à la porte de la société.

Dans cet entretien exclusif, Le DG de la NSTS, M Ibrahima Macodou Fall est revenu sur les éléments essentiels pouvant permettre dans les plus brefs délais de réduire le taux élevé du Chômage à Thiès, non sans expliquer les raisons claires qui avaient causé l’arrêt de Travail. Regardez!

Visite du PR Macky Sall à Thiès Entretien exclusif avec M Ibrahima Macodou Fall DG de la NSTS