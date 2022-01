Rejet proposition de loi sur la criminalisation de l’homosexualité : Touba réagit fermement

Touba ne s’est pas fait attendre pour se prononcer suite au rejet de la proposition de loi portant criminalisation de l’homosexualité par l’assemblée nationale. En effet, c’est une réaction ferme via un communiqué que le khalife général des mourides serigne Mountakha Bassirou MBACKÉ ce vendredi.

Prenant la balle au rebond suite à ce rejet, le khalife via le communiqué de la cellule rawdu rayâhîn, dénonce « toute action visant à promouvoir l’homosexualité qui est un crime envers le créateur(SWT) et contre l’humanité toute entière.

«Nous conseillons tous les musulmans et tous les hommes dotés de raison à éviter ce péché majeur et à le dénoncer autant qu’ils le peuvent, car c’est un péché envers Dieu le Tout-Puissant et un crime contre toute l’humanité», lance Rawdu Rayâhîn dans un communiqué au nom de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké.

Touba encourage également «toutesles démarches légales visant à lutter contre ce crime odieux» et dénonce «toute tentative pour le défendre».