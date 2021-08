Rejet de sa demande de récépissé : Dr Babacar Diop tire sur Antoine Diome

C’est face à la presse que le Docteur Babacar Diop a annoncé que la demande de récépissé pour son parti a été rejetée. Les raisons avancées sont que le mot « Guelwaar » renseigne d’une appartenance ethnique. Une affirmation balayée d’un revers de main par le leader du FDS-Les Guelwars.

Babacar Diop a affirmé que ce mot est utilisé dans plusieurs ethnies au Sénégal et au-delà. Il accuse ainsi le ministre de l’Intérieur Antoine Diome de vouloir « arrêter l’évolution de son parti ».

Toutefois, les membres du parti promettent d’attaquer cette décision en justice et comptent aller jusqu’au bout de ce combat qu’ils considèrent être aussi politique et culturel et ils ne seront pas seuls, cheikh Tidiane Diéye et le M2D( Mouvement pour la défense de la démocratie) comptent mener la lutte ensemble.