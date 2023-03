Régularisation des terres à Mbour4 ext: Le collectif interpelle l’administration

Le collectif de Mbour 4 Ext a tenu une assemblée générale ce week-end pour notamment discuter de la situation de régularisation des terres.

Pape Cissé président dudit collectif est revenu de long en large sur le travail acharné de l’administration et des services compétents en la matière pour la régularisation de Mbour 4 ext. En effet, ces derniers ont établis un plan d’aménagement après avoir fait le travail de recensement nécessaire et en sont à l’étape du lotissement avec ceux qui sont détenteurs de lettres d’attribution et d’actes de vente.

Cependant des bruits de couloirs se font entendre et dans cette démarche certains décrient l’administration, Pape Cissé appelle au calme et à l’unisson et demande à ses compères plus de patience et laisser faire à l’administration son travail.

Après avoir remercié le chef de l’Etat suite à la signature du décret portant déclassement de 484 ha de la forêt de Thiés pour la régularisation de Mbour 4 ext, le collectif interpelle l’administration territoriale de Thiés pour une effectivité de celle ci mais surtout le recasement des ayants droits.

