Réforme des retraites en France: 457 interpellations notées , incendie de la façade d’un immeuble à Paris …entres autres dégâts causés par les manifestations

Un incendie de poubelles s’est propagé à la façade d’un immeuble à Paris hier soir, lors de la neuvième journée de grève contre la réforme des retraites. Plus de peur que de mal, les riverains se sont relayés pour tenter d’éteindre le feu avant l’arrivée des pompiers.

Ce jeudi, 1,08 million de personnes ont manifesté partout en France contre la réforme des retraites, pour la neuvième journée de grève. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes, et notamment à Paris, où les tensions ont été telles qu’elles ont failli mettre en danger la vie des riverains, en effet, un feu de poubelles s’est propagé à la façade d’un immeuble dans le deuxième arrondissement de la capitale.

La porte en bois de l’immeuble a pris feu, et un épais nuage de fumée a envahi la rue. Des riverains et des commerçants du quartier se sont mobilisés pour tenter d’éteindre les flammes à l’aide de seaux d’eau, et ont essayé de retirer les poubelles incendiées, en attendant l’arrivée des pompiers.

Deux policiers hors-services présents sur place sont montés dans les étages de l’immeuble pour prévenir les habitants et les aider à évacuer.

Aux dernières nouvelles, le feu n’a fait aucune victime ni aucun blessé.

Invité de Cnews, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fait état ce vendredi de 457 interpellationhs ainsi que de 441 policiers et gendarmes blessés.

Gérald Darmanin a affirmé en outre qu’il y avait eu « 903 feux de mobiliers urbains ou de poubelles » jeudi à Paris lors de la manifestation intersyndicale.

