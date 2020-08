Récitals de corans dans tout le pays à compter du 23 Aôut prochain (Serigne Mountakha Mbacké)

Pour un bon déroulement du Magal , l’arrêt cette pandémie , une paix durable , le Khalife général des Mourides invite les musulmans à la formulation de prières. A compter du 23 Août prochain et ce jusqu’à la veille du Magal, des séances de récital du saint coran et des xassidas dans les lieux de culte vont être organisées (mosquées et écoles coraniques) du pays et du monde entier.

D’après Sénéweb qui livre l’information, le ‘’ndigueul’’ du khalife a été délivré tard, Mercrdi dans la soirée , par Serigne Mor Mbacké, fils de Serigne Fallou Mbacké.

Selon lui, Serigne Mountakha Mbacké a instruit les daaras de la ville sainte de continuer quotidiennement la lecture du livre saint jusqu’à la veille du magal.

Et que chaque grande école coranique peut lire le coran 03 fois le matin et le soir dans la mesure du possible, chaque petite école coranique est chargée de revisiter ledit livre 02 fois le matin et le soir. Pour ce qui est des daaras avec un effectif très réduit, ils peuvent en faire une seule lecture.