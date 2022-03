L’ Institut sénégalais de recherche agricole ( Isra) va bientôt lancer dans la culture d’une variété de blé cultivable au Sénégal.

L’annonce a été faite jeudi dernier, à Thiés, par le directeur intérimaire du Centre d’étude régional pour l’amélioration et l’adaptation à la sécheresse( Ceraas).

Il s’est prononcé ainsi lors d’une journée de promotion des produits du terroir et de son savoir – faire en matière de transformation, dans le cadre du programme d’autonomisation des femmes en agriculture, appuyé par l’ Union africaine et dénommé Empowering Women in Agriculture ( Ewa ).

Par ailleurs, il a indiqué que dans le contexte actuel de hausse des coûts mondiaux du blé, cette variété de blé tropicalisée allait être une opportunité pour les opérateurs économiques nationaux.

« Le ministère de l’ Agriculture a reçu l’instruction de cultiver du blé au Sénégal pour réduire la dépendance par rapport aux importations » de cette céréale, a ajouté Amadou Oury Diallo, Conseiller technique du ministre de l’ Agriculture et de l’ Equipement rural.

L’expert a noté que l’ Isra avait mis au point, en 15 ans, huit variétés de blé, mais qui n’ont jusque -là pas suscité l’intérêt des opérateurs sénégalais.

Le contexte actuel est une opportunité pour les valoriser, a – t -il laissé entendre.