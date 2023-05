Rebondissement dans l’affaire des pêcheurs de Cayar et de Mboro: Le délibéré fixé le 10 mai prochain

Le procès des 33 pêcheurs de Cayar et de Mboro a eu lieu hier en audience spéciale, devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. Ils sont poursuivis pour « participation à une manifestation non autorisée » et « destruction de biens appartenant à autrui ». Ces derniers ont comparu devant la barre, après plusieurs renvois.

Devant la barre, ils ont regretté leurs actes et décidé de semer le climat de paix dans leurs localités respectives. Les avocats des deux parties ont plaidé l’apaisement et la relaxe de leurs clients. Finalement, le juge a mis l’affaire en délibéré le 10 mai prochain.

Pour rappel, ces pêcheurs ont été arrêtés suite aux violents affrontements du 2 avril 2023, ayant opposé en mer des membres des deux communautés voisines . Une bataille rangée qui avait fait un mort et plusieurs blessés.

