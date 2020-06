Rebondissement dans l’affaire Binta Camara

Share on Twitter

Le présumé meurtrier de Binta Camara sera jugé ce mercredi 23 juin. Après plusieurs renvoies du dossier, Pape Aliou Fall va enfin faire face au présent de la chambre criminelle du tribunal de Grande Instance de Tambacounda

Lequel s’ouvre mercredi avec trois (3) affaires d’homicides inscrites au rôle. Il s’agira, en plus du meurtrier de Binta Camara, de juger aussi les deux autres délinquants qui ont ôté la vie du commandant Tamsir Sané au cours d’un cambriolage à Koumpentoum et celle de Ibou Diop lors les affrontements entre militants du Pur et de l’Apr lors de la campagne électorale en 2019.

Un ouf de soulagement pour les familles qui n’ont pas pu faire leur deuil jusqu’à présent.

Pour rappel, Bineta Camara âgée de 23 ans au moment des faits, a été atrocement tuée en plein mois de ramadan. Son présumé bourreau : Pape Alioune Fall, qui fréquentait régulièrement leur domicile.

Sarah