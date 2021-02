Réapparition du virus à Ebola en Guinée, le sénégal en alerte!!!

Alors que l’on parle de fiévre jaune dans le sud du pays notamment dans les régions de Tambacounda et kédougou où il y’a un risque élevé de transmission de la maladie ; et où d’ailleurs la campagne de vaccination contre la fiévre jaune a démarré ce Lundi sous la supervision du Dr ousseynou Badiane coordonnateur du programme élargi de vaccination (PEV).

C’est comme qui dirait « un malheur ne vient jamais seul »

En effet, de l’autre côté, nos voisins Guinéens font face à un retour du virus à Ebola ; 7 cas déja enregistrés dont 3 morts.

Les symptômes de l’Ebola sont entre autres composés de Diarrhée, vomissements et de saignements.

Selon l’OMS , la Guinée a été l’un des trois pays les plus touchés par l’épidémie de 2014-2016 en Afrique de l’ouest avec prés de 11 mille Décés sur 28mille recensés entre 2014 et 2016.

Les autorités Guinéennes sont entrain de faire des investigations sur les cas pour clarifier les données et freiner ainsi la chaine de contamination au plus vite mais aussi et surtout l’accélération d’acquisition de vaccins ; pour celà l’OMS a promis d’aider le pays à se procurer le vaccin d’Ebola.

L’épicentre de l’épidémie actuelle se trouvant dans une zone frontalière, c’est bien là que se situe le danger sachant combien nos frontières peuvent être « déficitaires et défectueuses »dés fois il y’a bien lieu de s’inquiéter !

D’aprés l’OMS toujours , des contacts ont été établis avec des pays tels que la Côte d’Ivoire, Le Mali, Le sénégal et d’autres pays à risque se trouvant dans la sous région pour travailler de concert afin d’éviter les risques de propagation.

Les autorités sénégalaises de leur côté rassurent et affirment que la sécurité au niveau des frontières va être fortement renforcée.

Pendant ce temps , le coronavirus lui continue ses ravages chez nous; depuis l’apparition de ce dernier, 31 mille 007 cas ont été déclarés positifs dont 25 mille 383 guéris, 748 décés et donc 4875 personnes encore sous traitement.