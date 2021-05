Réaménagement du calendrier des examens: Voici les nouvelles dates…

Le calendrier scolaire a subi un réaménagement pour ce qui est des dates des examens de Cfee, Bfem, BAC Technique et Bac Général.

Annoncé depuis quelques jours, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla l’a confirmé lors d’un atelier sur la gestion de la fin de l’année scolaire 2020/2021 ouvert à ce jour vendredi 28 mai 2021 à Dakar.

Les nouvelles dates sont les suivantes :

– Le Cfee et l’Entrée en 6eme à partir du 7 juillet 2021

– Le Bac technique à partir du 1 er juillet 2021

– Le bac général à partir du 29 juillet 2021

– Le BFEM à partir du 9 août 2021

Le but de la rencontre entre le ministre et les acteurs de l’éducation, dont le directeur de l’office du Bac, Sossé Ndiaye, est de peaufiner une stratégie de remédiation concertée avec les IA et l’ensemble des acteurs impliqués dans ce processus.