Rapport cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19 : Le procureur de la république active la Dic et demande l’ouverture d’une enquête

Le procureur de la République, qui a été saisi à plusieurs reprises sur l’affaire des conclusions du rapport de la Cour des comptes, vient de faire une toute première communication sur cette question à polémique.

Il a donné instructions pour l’ouverture d’une enquête.

«J’ai demandé aux unités de la police judiciaire de la Division des Investigations Criminelles, dans le respect des principes directeurs de la procédure pénale et les droits des mis en cause, d’ouvrir conformément aux dispositions des articles 67 et suivants du CPP, des enquêtes préliminaires.»

Telle est l’annonce du procureur de la République qui vient de publier un communiqué de presse sur les conclusions du rapport de la Cour des Comptes.

Hamady Diouf veut que les enquêteurs constatent la matérialité des faits dénoncés d’abord. Mais surtout, dit-il, d’en rassembler les preuves, d’élucider les circonstances qui ont entouré les actes sus évoqués et d’identifier, s’il y a lieu, l’ensemble des auteurs et des personnes qui ont facilité ou aidé à la commission des faits ou profité d’une manière ou d’une autre des produits du crime.

«Ces enquêtes au regard de la gravité des faits dénoncés et de la nature des fonds en question devront être débutées sans délai et conduites avec célérité ainsi qu’une grande rigueur aussi bien professionnelle que procédurale», ajoute le parquet.

Il dit avoir demandé aux officiers de police judicaire de lui signaler, à l’issue de l’enquête toute personne dont la responsabilité peut être engagée de façon indiscutable, pour une quelconque infraction en rapport avec les faits dénoncés. «Lesquelles personnes seront rigoureusement traduites devant les juridictions et punies conformément à la loi», promet-il.

Ci-dessous son communiqué.

