Rapport Cnls :Sur une estimation de 3800 enfants infectés par le VIH, seuls 1643 diagnostiqués

Share on Twitter

Share on Facebook

La couverture en ARV a beaucoup évolué durant la période 2013-2019 où elle est passée de 31,2% à 71,0% annonce Vox populi. D’après le journal,pour les progrès dans la réalisation des «90-90-90», environ 81,0% de l’ensemble des PVVIH étaient diagnostiquées, 87,0% d’entre elles ont reçu un TARV et 81,0% de celles sous TARV avaient supprimé leur charge virale.

Pour la prise en charge des enfants, le rapport indique : «Sur une estimation de 3800 enfants infectés par le VIH au Sénégal, seuls 1643 ont été diagnostiqués, soit 43,0%, et environ 1461 ont eu accès au TARV, soit 38,0%.

Ces résultats montrent un faible accès au dépistage et au traitement chez les enfants, liés à plusieurs facteurs, dont la stigmatisation, le nombre d’enfants vivant avec le VIH, orphelin mais aussi l’insuffisance de l’intégration du dépistage systématique au niveau des services de prise en charge des enfants (malnutrition, tuberculose, hospitalisation, vaccination, dépistage familiale, etc), et au recours sous optimal au dépistage de la fratrie».

«Au vu de ces résultats, le CNLS avait déclaré l’année 2019 celle des enfants et a mis en œuvre une campagne de mobilisation pour accélérer le dépistage et la prise en charge des enfants vivant avec le VIH», renseigne le rapport national 2019.