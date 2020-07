rapport 2020 de trafic de personnes: Le département d’Etat américain très critique sur la Mendicité et les trafics d’humains

Les services de Mike Pompéo ont encore fait parler d’eux. Le département d’Etat américain, dans son rapport 2020 de trafic de personnes «Traffikinng in persons», place le Sénégal à la liste de surveillance de niveau 2.

Dans le rapport parcouru par Igfm, il a été indiqué que «le gouvernement a rarement enquêté ou poursuivi de manière proactive les trafiquants qui exploitent des enfants dans la mendicité forcée et n’a pris aucune mesure contre les responsables qui ont refusé d’enquêter sur de tels cas».

Selon toujours gouvernement n’a pas démontré d’efforts globaux accrus durant la période de référence précédente», ont d’emblée fait remarquer les équipes de Mike Pompéo, dans leur rapport parcouru par Igfm. Ils indiquent, dans la foulée, que

Pour le département d’Etat américain, le Sénégal a maintenu des efforts répressifs insuffisants contre le phénomène. Ce, malgré la loi 2005 sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques connexes qui prévoit des sanctions suffisamment sévères.

«Le gouvernement a indiqué avoir enquêté sur 12 cas de traite, poursuivi 17 suspects et condamné 5 trafiquants. L’un des 5 trafiquants condamnés s’était fait passer pour un maître coranique pour obliger les enfants à mendier, il a été reconnu coupable en vertu de la loi de 2005 et a été condamné à 2 ans avec sursis et une amende de 50 000 Fcfa. Ce qui n’était pas conforme aux sanctions prévues dans la loi de 2005», relève-t-on dans ce rapport.

Celui-ci renseigne que notre pays a appliqué de manière persistante des sanctions incompatibles avec la loi de 2005 contre la traite des personnes condamnées. Le document déclare que les autorités n’ont pas systématiquement utilisé la loi anti-traite de 2005 pour poursuivre les trafiquants présumés. Et lorsque les responsables ont identifié un cas potentiel de mendicité forcée, ils ont souvent infligé des sanctions administratives aux auteurs présumés au lieu d’enquêter et de poursuivre pénalement l’affaire

«Au cours de la période considérée, sept cas présumés de mendicité forcée d’enfants ont été traités par voie administrative. En n’enquêtant ni en poursuivant pénalement ces affaires, le gouvernement n’a pas tenu suffisamment responsables les trafiquants», lit-on dans ce rapport selon lequel, le gouvernement sénégalais a aussi réduit ses efforts déjà insuffisants pour identifier et fournir des services aux victimes de la traite.

Commerce sexuel impliquant des enfants

Le département d’Etat n’affiche pas non plus le satisfecit côté lutte contre le tourisme sexuel. Ils indiquent que «le gouvernement n’a fait aucun effort pour réduire la demande de rapports sexuels commerciaux». De plus, il n’a identifié aucune victime de la traite des adultes et la compréhension limitée de la problématique de la traite parmi les responsables gouvernementaux persiste».