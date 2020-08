RAPPORT 2019 DU CNLS SUR LA LUTTE CONTRE LE SIDA AU SENEGAL: Les nouvelles infections à VIH en baisse de 67,7%

. Dans son rapport 2019, le CNLS renseigne a noté une baisse des nouvelles infections à VIH qui ont passé de 4428 en 2005 à 1427 en 2019, soit une baisse de 67,7%.

S’agissant de la prévalence du VIH, l’épidémie du Sida dans le pays est de type concentré avec une prévalence basse dans la population générale, âgée de 15 à 49 ans, qui s’établit à 0,5% (spectrum ONUSIDA 2019, EDS Continue 2017) et très élevée dans certaines populations et localités. Les dernières estimations de l’ONUSIDA en 2019 estiment que les nouvelles infections à VIH sont passées de 4428 en 2005 à 1427 en 2019, soit une baisse de 67,7%. Pour ce qui est de la prévalence du VIH, selon la région géographique, elle montre des disparités. Les régions de Kolda et Ziguinchor (1,5%) suivies de Kaffrine (0,9%) et Tambacounda (0,6%), présentent des prévalences au-dessus de la moyenne nationale.