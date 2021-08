RAPPEL À DIEU DE SERIGNE MANSOUR SALL, KHALIFE DE LA FAMILLE DE SERIGNE ABASS SALL

Nous venons d’apprendre le rappel à Dieu, ce mardi, 17 août 2021, de Dr Cheikh Mouhamadoul Mansour Sall, khalife de la famille de Serigne Abass Sall de Louga.

Homme à la fois très cultivé et très discret, Serigne Mouhamadoul Mansour Sall a vécu à l’instar de son vénéré père et donné une grande importance à l’éducation et aux valeurs islamiques du partage.

Il sera inhumé ce jour même à Louga.

Thiés infos présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses disciples et à ses amis.

Paix et repos éternel à son âme.