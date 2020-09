Rappel à Dieu de Mame Abdou Aziz SY Dabakh, 23 ans déjà

Share on Twitter

4 septembre 1997-14 septembre 2020. 23 ans déjà que nous a quitté notre cher Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh.

Homme de Dieu, Mame Abdou Aziz Sy est un porteur de voix de l’Islam qui a su anticiper et résoudre les crises à tant au niveau national qu’international.

Au-delà de sa dimension spirituelle encore méconnue, il fut un citoyen modèle et un patriote accompli. Cette année la date de son anniversaire de son rappel à Dieu coïncide avec le lancement des travaux de la grande mosquée de Tivaoune.

Aujourd’hui encore, toute la Oumma se rappelle de cette voix qui n’est jamais éteinte de par les chansons des œuvres qu’il a laissées.

Rappélé à Dieu à l’âge de 93 ans ; Mame Abdou comme l’appelaient les jeunes a une vie bien remplie et très utile pour toute la Nation, sans dissonance aucune entre ses intentions, ses propos et ses actes sincères et exemplaires.

Dans sa jeunesse, il fit de longues études islamiques y apprenant notamment le coran et son exégèse, le droit islamique malikite , la langue arabe, la théologie asharite, le soufisme et les relations humaines.

Il accéda au titre de khalife de la Tidjanya au Sénégal le 29 mars 1957, après la mort de ses frères aînés Seydi Ababacar Sy et El Hadj Mouhamadou Mansour Sy, eux-mêmes khalifes, et tous deux décédés quasi simultanément.

Son surnom Dabakh (« il est généreux » en wolof) est dû à sa grande générosité et à son ouverture.