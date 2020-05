Rapatriement des corps de victimes du Covid-19 : Bonne nouvelle pour les familles des victimes

Share on Twitter

Macky Sall a pris le contre-pied de la Cour suprême

Les familles des personnes décédées du Covid-19 à l’étranger peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles pourront désormais rapatrier les corps de leurs proches. L’annonce a été faite, ce lundi 11 Mai 2020, par le président de la République qui faisait face à la Nation.

En prenant cette décision, Macky Sall a pris le contre-pied de la Cour suprême. Qui, le jeudi dernier, avait rejeté le pourvoi en cassation introduit par les familles éplorées. Qui demandaient le rapatriement des corps des personnes décédées du Covid-19 à l’étranger. C’est le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et celui de la santé et de l’action sociale. Qui avaient pris cette mesure d’interdiction de rapatriement des corps.

Une sage décision

« Chaque deuil nous affecte profondément, surtout lorsqu’il s’agit d’un décès qui survient à l’étranger. Ainsi, en tenant compte de la forte demande de rapatriement des corps. De nos compatriotes décédés du Covid-19 à l’étranger et sur la base d’avis motivés. Que nous avons recueillis en ce qui concerne les conditions sanitaires. Il sera désormais possible de procéder à ces rapatriements », a déclaré le président Mack Sall.

Le Chef de l’Etat annonce également avoir instruit le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. En rapport avec le ministre de la Santé et de l’Action sociale de faciliter les rapatriements pour les familles qui le souhaitent. Ce, précise-t-il, « dans le respect des conditions sanitaires nécessaires. »

Réagissant, face à la nouvelle donne, le collectif pour le rapatriement des victimes décédées du Covid-19 à l’étranger se dit « satisfait de la mesure et félicite le Président de la République. »