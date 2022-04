Le mouvement Taxawu Sunu Gox a organisé mercredi une distribution de « Ndogou » aux musulmans et catholiques du quartier Mbour 1 dans la commune de Thiès Ouest en ce mois du Ramadan et de la Carême. Selon le président dudit mouvement, Abdoulaye Dieng, « Cette activité permet de symboliser le dialogue islamo – chrétien et de raffermir nos liens entre les deux communautés religieuses à Thiès », a – t- il.

Il a lancé un appel aux responsables et bonnes volontés dans la capitale du rail de venir partager cette action de grâce avec le mouvement Taxawu Sunu Gox car pour eux, « le Ramadan rime avec le partage, recueillement et solidarité ». Abdoulaye et ses camarades se sont organisés en équipes pour faire le tour des maisons dans le quartier pour distribuer des dattes, du sucre, pain, de la bouille pour nos frères catholiques. Ce geste a été très apprécié par les populations.