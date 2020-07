Qui en veut à Ibrahima Souka Ndella Diouf, le DRH du ministère de la santé ?

Le projet de recrutement de 1500 agents serait à la base de la cabale

Ibrahima Souka Ndella Diouf est depuis un certain temps, accusé par certains de « flegmatique », mais défendu par d’autres, toujours au sein de l’APR à Thiès, qui le trouvent plutôt « ouvert, véridique, serviable et disponible ».

Selon Coumba Ndofène Diouf, de la jeunesse APR de Thiès, des responsables mal intentionnés de leur parti sont en train de comploter contre leur mentor.

A son avis, « depuis que le Président Macky Sall a annoncé le projet de recrutement de 1500 agents par le Ministère de la santé, des hommes politiques à Thiès font tout pour le remplacer à son poste. »

Il est plus utile aux militants que certains thiessois de naissance

S’érigeant en bouclier à l’occasion d’un point presse couvert par SUD FM, Coumba Ndofène Diouf et ses partisans, venus de tout le département d’où il est originaire (Notto, Mbousakh etc…), le disent « plus utile aux militants que certains thiessois de naissance.»

Pour eux, Ibrahima Souka Ndella Diouf a prouvé « son utilité et son dévouement au Président Macky Sall à travers les groupements de femmes, financés et organisés comme à Médina Fall, Nioro et Kaone (plus de 500 femmes), sans compter l’aide à la jeunesse, etc. »

C’est pour cela, dira t-il, qu’il « bénéficie de la confiance du Président et ne craint pas le renouvellement ministériel dont parlent les rumeurs. »

Au fait, qui a dit quoi sur lui ?