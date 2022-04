Le cercle des « millionnaires africains » s’est agrandi en 2021, sur fond de reprise d’une tendance de croissance estompée depuis la Covid-19. Cinq pays – l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Maroc et le Kenya -, concentrent désormais plus de 50% des fortunés du continent, mais de nouveaux pôles émergent.

Ils sont en Afrique du Sud, en Egypte, au Nigeria ou encore au Maroc… Voitures de prestige, vêtements et accessoires de luxe, ils vivent dans les résidences haut de gamme de Johannesburg, du Caire, de Lagos, du Cap ou encore à Nairobi… En Afrique, le cercle des millionnaires continue de s’agrandir, en témoigne le dernier Africa Wealth Report, un rapport publié par Henley & Partners, cabinet de conseil en résidence et en citoyenneté.

En 2021, l’Afrique comptait 136 000 individus fortunés (ayant au moins un million $), soit une fortune cumulée de 2100 milliards $, selon l’étude rendue publique cette semaine. C’est 11 000 millionnaires de plus qu’en 2020, mais on est encore loin des années fastes comme 2016, 2017 ou même 2019, avant la crise de la Covid-19.

En détail, sur les 136 000 millionnaires, environ 6700 ont une valeur nette d’au moins 10 millions $, au moins 305 ont un patrimoine privé (total des actifs sans les dettes) de plus de 100 millions $. Enfin, le continent abritait 21 milliardaires.

L’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Maroc et le Kenya sont les pays qui concentrent le plus grand nombre de riches. A eux cinq, ils détiennent plus de 50% de la richesse des particuliers fortunés du continent, alors que de nouveaux pays, comme Maurice ou le Rwanda commencent à émerger, avec des perspectives de croissance positive d’ici les 10 prochaines années.

« New World Wealth a prédit une saine croissance de la richesse de 38% pour l’Afrique au cours de la prochaine décennie, et plusieurs pays d’Afrique de l’Est se démarquent – avec plus de 60 % de croissance attendue en Ouganda et au Rwanda d’ici 2031, et plus de 50 % au Kenya et en Zambie. Cette augmentation est susceptible de dynamiser l’industrie de la migration des investissements à travers le continent », constate Dominic Volek, responsable en charge de la clientèle privée chez Henley & Partners.

Ecofin