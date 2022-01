Investissement : quelques business rentables en Afrique

Les bonnes raisons d’investir en Afrique

Quelques idées d’investissement en Afrique

Le Forex

L’éducation

L’immobilier

Le tourisme

Articles similaires

Disposez-vous de quelques économies ? Voulez-vous faire fructifier cet argent en l’investissant dans un secteur prometteur ? Vous n’aurez pas du mal à trouver ce dernier si vous êtes en Afrique. Ce continent possède, en effet, de multiples richesses. Ci-après quelques business rentables que vous pouvez tenter !Avant de parler des opportunités d’investissement, rappelons d’abord les bonnes raisons de placer son argent en Afrique. Déjà, il s’agit d’un continent avec une excellente rentabilité des investissements. Son taux de rendement est estimé à environ 14 % alors que celui à l’échelle mondiale s’élève à seulement 7,1 %. Les sociétés dans différents domaines peuvent donc réaliser des profits importants. L’Afrique a aussi un autre atout considérable : sa population jeune. Selon les statistiques, le continent compte 60 % de jeunes qui ont moins de 25 ans. Autrement dit, il n’est pas difficile de trouver des mains-d’œuvre, quel que soit le secteur. Il n’est donc plus nécessaire de faire venir des travailleurs depuis l’étranger. Avec une formation appropriée, les jeunes Africains peuvent constituer un véritable atout. Enfin, sachez qu’investir dans le continent africain ne requiert pas beaucoup de budgets. Normalement, vous pouvez lancer un business rentable même si vous n’avez que 500 € ou moins. L’astuce est de commencer dans des domaines prioritaires et accessibles avant de se tourner vers des secteurs plus complexes.Les idées d’investissement en Afrique ne manquent pas. Voici donc quelques business rentables que vous pouvez choisir.Sûrement, vous avez déjà entendu parler du Forex. Ce dernier est une bonne opportunité d’investissement dans le continent. La preuve, l’Afrique compte actuellement plus de 1 million de traders et ce chiffre augmente encore. Certes, on fait généralement face à la volatilité des devises, mais les plateformes de trading donnent l’occasion de fournir une importante liquidité pour les devises, et ce, à des prix plus intéressants. Ceux qui souhaitent se lancer dans le Forex peuvent consulter cet avis sur eToro et son offre forex . Trader sur cette plateforme n’est pas difficile, vu qu’il suffit d’ouvrir un compte, de confirmer son identité et de faire un dépôt.En ce moment, la plupart des enfants africains ne peuvent pas encore accéder à l’éducation. Peu d’entre eux ont l’occasion de terminer les études secondaires et encore moins universitaires. Cette situation s’explique notamment par l’insuffisance d’infrastructures et d’instructeur de qualité. En décidant d’ouvrir un centre de formation en Afrique, vous pourrez non seulement œuvrer dans l’humanitaire, mais aussi réaliser des bénéfices. Si vous voulez investir dans l’éducation, sachez que vous pouvez le faire par le biais de Private Equity. Là encore, la plateforme etoro peut vous être d’une grande aide.Tout comme dans la plupart des pays dans le monde, l’immobilier est aussi un secteur prometteur en Afrique. D’ailleurs, les opportunités de placer son argent dans ce domaine ne manquent pas dans ce continent. Ce dernier, rappelons-le, possède de nombreuses terres exploitables. Si vous en avez les moyens, vous pouvez faire construire des hôtels, des bureaux et des logements en périphérie des villes. Vous n’allez pas avoir de mal à trouver preneur, peu importe si vous décidez de vendre ou de louer votre bien.Le tourisme constitue un des piliers de l’économie de plusieurs pays d’Afrique. Certes, il est un secteur clé qui est très exploité par les investisseurs, mais il y a toujours quelques détails à parfaire. Vous allez pouvoir vous démarquer si vous parvenez à apporter une petite touche d’innovation. Il vous sera, par exemple, possible de suggérer des formules complètes incluant hébergement, restauration, guide, traducteur… En faisant cela, vous allez pouvoir attirer plus de clients. Le plus important est que vous aurez l’opportunité de satisfaire ceux qui vous font confiance.