Quartier Sampathé de Thiès : après la pluie, la rage des populations sinistrées.

« Voilà quarante ans que nous n’avons jamais connu de problèmes de ravinement »

Après les 126,9 millimètres d’eau, tombés en une seule journée à Thiès, samedi 05 septembre 2020, les habitants du quartier Sampathé n’ont pas dormi et sont sorties pour cirer leur ras-le bol.

Selon leur porte-parole Baro Cissé, cette situation est causée par des travaux inachevés de PROMOVILLES : « voilà quarante ans que nous n’avons jamais connu de problèmes de ravinement, et voilà qu’en 2016, on décide de construire une route, mal conçue, qui fonctionne comme un torrent, déversant sur nous des tonnes d’eau. Des quantités inimaginables, au point de faire effondrer une maison et en menace une autre. »

« La responsabilité de PROMOVILLES est radicale dans cette affaire. »

Pour monsieur Cissé, le danger est persistant, car « le collège Sampathé est aujourd’hui en péril avec le bâtiment central qui risque de s’effondrer d’un moment à l’autre, le poteau de la Sonatel effondré, et pire, il y a un ravin d’environ 1m 50 de profondeur qui traverse le quartier de part en part. » Et il précise, toujours au micro de Sud FM, « à cause de cette route, de cette fameuse pénétrante qui nous apporte des tonnes d’eau sur le visage!»

Sans détours, Baro Cissé désigne le coupable : « la responsabilité de PROMOVILLES est radicale dans cette affaire. »

Pour l’enseignant à la retraite, très touché parce que fils et habitant du quartier, « Ce qui est le plus choquant, c’est que pendant quatre ans, nous avons tapé à toutes les portes en vain. On a l’impression qu’il n’y a aucune autorité. Ce qui se passe actuellement au quartier Sampathé est une honte. »

Son cri de cœur sera t-il entendu ?