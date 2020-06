A Thiès, les populations de SOM, localité de la zone-ouest se sont mobilisées afin de réunir des fonds nécessaires, pour l’achat d’une parcelle en vente,à raison de 12 millions de Fcfa, contiguë à la grande mosquée.

Malgré les efforts consentis depuis toujours, le sanctuaire est devenu de plus en plus trop étroit. Avec l’acquisition de ce terrain, le comité de gestion ambitionne de démarrer les travaux d’extension pour augmenter sa capacité d’accueil : « Depuis des décennies, les femmes n’ont pas d’espace de prière, le daara est devenu trop petit pour l’apprentissage du Saint Coran et il n’y a pas de toilettes, de salles d’eau pour les ablutions et ne dispose pas de morgue. »

Face à l’urgence et l’opportunité d’une telle sollicitation, « le Comité de gestion du lieu de culte et les fidèles musulmans, exhortent les nantis et autres bonnes volontés, à apporter leur contribution pour agrandir cette Maison de Dieu…»