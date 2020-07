Quartier Darou Salam de Thiès : de graves accusations dans la distribution des kits alimentaires.

Share on Twitter

L’école élémentaire Darou Salam 1 de Thiès envahie pour empêcher la distribution de l’aide.

Pour dénoncer « une gestion opaque et inéquitable » de la distribution des kits alimentaires, les populations du quartier Darou Salam 1 de Thiès, ont envahi l’école élémentaire éponyme, « pour se faire entendre par les autorités. »

Selon les témoignages recueillis par Sud Fm, les populations en colère accusent le délégué de quartier et les « Badianou Gokh » d’avoir « stocké les denrées à Dadou Salam, mais les ont redistribuées ailleurs. » Et ils le disent : « Nous n’avons rien vu et n’avons reçu aucune information! »

Un quartier populaire et périphérique de la commune de Thiès-est

Pour un quartier aussi populaire que Darou Salam, situé dans commune de Thiès-est, périphérique, non loti et semi rural, on comprend aisément cette hargneuse révolte.

En effet, habités « majoritairement par des chauffeurs et maçons issus de l’exode rural, pour la plupart en chômage à cause de la pandémie », ils sont tous dans le besoin et la demande est supérieure à l’offre.

210 familles étaient semble t-il prévues. N’étaient-ce pas déjà là, les germes de l’échec et de cette colère populaire qui dénonce le ciblage des bénéficiaires ?