« Tous les trafiquants de crack sont sénégalais », déclarait Eric Zemmour le 13 mai dernier dans une émission sur Cnews. Le candidat à l’élection présidentielle française a récidivé le 25 mars dernier lors de sa visite sur « la colline du crack » en affirmant qu’une fois élu, les trafiquants sénégalais « seront renvoyés chez eux au Sénégal ».

Ces propos du candidat à l’élection présidentielle Française ont suscité une vague de réaction sur les réseaux sociaux.

L’ambassade du Sénégal en France est sorti de ses gongs pour apporter réplique à zemmour et fait savoir que : « Le Sénégal condamne avec la plus grande fermeté ces attaques irresponsables contre une communauté exemplaire pour son intégration et son respect des lois de la République française. »

La représentation permanente du Sénégal en France annonce qu’elle engagera des « actions idoines pour que Monsieur Zemmour, récidiviste en la matière, réponde des propos dégradants tenus dans un contexte de campagne électorale leur conférant un plus large écho ».