Promouvoir l’agroécologie à Thiés : Agrecol Afrique revisite le marché local et territorial

Dans le cadre de la vulgarisation des activités agricoles et les techniques de pratiques culturales sans l’utilisation des produits chimiques, Agrecol Afrique a organisé un atelier de partages et d’échanges entre les acteurs et les partenaires pour une durée de cinq jours, cette activité dénommée conférence régionale des partenaires de Goundswell international se déroule du 26 au 30 avril 2022 dans la capitale du rail, sous le thème : « Renforcer l’accès au marché local et territorial pour promouvoir l’agroécologie ».

Selon l’initiateur de cette rencontre, l’atelier se tient sous deux formats: trois jours de théories et deux de pratiques avec les formateurs et les bénéficiaires. En effet, les acteurs feront des séances de pratiques dans les périmètres d’exploitation. En plus, la certification des produits locaux, le système de garantit participatif ont été évoqués au cours de cet atelier.

L’objectif de cet atelier repose sur la maîtrise du marché pour faciliter l’accès des produits aux consommateurs. Le maire de la commune de Thiés – Est, Me Ousmane Diagne a pris part à cette rencontre d’échanges. Il a salué cette belle initiative et le choix porté sur sa commune. Il a promis , d’ailleurs, aux acteurs de porter en bandoulière les l’ensemble des résultats de cette conférence au niveau supérieur et décidé de les accompagner sur leurs activités dans sa commune.